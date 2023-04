Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autorennen in der Blaubeurer Straße - demolierte Fahrzeuge, hoher Sachschaden

Ulm (ots)

Am frühen Montagmorgen lieferten sich zwei Fahrzeuge in der Blaubeurer Straße in Fahrtrichtung Blaubeurer-Tor-Ring ein illegales Rennen. Hierbei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h dort teilweise um fast bis auf das Doppelte überschritten. Dies bestätigte ein Mitfahrer des später unfallbeteiligten Fahrzeuges. Der 23-jährige Autofahrer wollte sich wohl mit seinem 3-er BMW mit einem anderen Fahrzeug, eventuell einem Fiat 500 messen. Dabei fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit in den Blaubeurer-Tor-Ring in Richtung Stadtmitte ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 22-jährigen Mini-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß dieser Fahrzeuge, wobei der BMW auch noch mit dem BMW X3 eines 37-jährigen kollidierte. Der Fahrer des Mini´s wurde hierbei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West war mit 3 Streifenwagen im Einsatz, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Führerschein des Rasers und Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Zudem muss er mit zivilrechtlichen Forderungen rechnen. Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlich beteiligten Fiat 500 machen können, eventuell auch selber durch die Fahrweise der Raser gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter 0731/1883812 zu melden.

