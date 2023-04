Ulm (ots) - Gegen 11.45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Sie berichteten von einem Streit an einer Tankstelle aufgrund eines Unfalls in der Ulmer Straße. Als die Polizei an der Tankstelle eintraf, waren insgesamt fünf Autos und eine Vielzahl an Personen vor Ort. Weitere Streifen fuhren an, um die Menschen ...

mehr