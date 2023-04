Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auseinandersetzung vor und nach Unfall

Am Sonntag gerieten zwei Männer in Göppingen im Straßenverkehr aneinander.

Gegen 11.45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Sie berichteten von einem Streit an einer Tankstelle aufgrund eines Unfalls in der Ulmer Straße. Als die Polizei an der Tankstelle eintraf, waren insgesamt fünf Autos und eine Vielzahl an Personen vor Ort. Weitere Streifen fuhren an, um die Menschen zu trennen und zu befragen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren ein 26-jähriger Mann in einem BMW und ein 57-jähriger Mann in einem Mercedes in Göppingen. Dabei soll es bereits zu einem "verbalen Schlagabtausch" zwischen den Männern gekommen sein, als sie nebeneinander fuhren. Grund hierfür war wohl, dass sie sich über das Fahrverhalten des jeweils anderen ärgerten.

Im BMW waren noch eine 21-Jährige und zwei Kinder im Alter von vier Jahren und knapp einem Jahr. Im Mercedes war eine 60-jährige Beifahrerin.

Der 26-Jährige fuhr dann in der Ulmer Straße hinter dem 57-Jährigen. Als dieser in die Maybachstraße abbiegen wollte, erkannte der Jüngere das wohl zu spät. Er fuhr mit dem BMW auf den Mercedes auf. Beide Männer stiegen dann wohl aus ihren Autos aus. Der 27-Jährigen soll den 57-Jährigen dann derart gestoßen haben, dass dieser stürzte. Bei dem Unfall erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 27-Jährige erlitt keien Verletzungen.

Die Polizei Göppingen (07161 63-2360) klärt nun den genauen Hergang des Unfalls. Hhierfür wird sie insbesondere Zeugen vernehmen. Sie prüft auch, ob die Personen durch ihr Verhalten weitere Straftatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begingen. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Autos auf jeweils 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Sie sollte als "Miteinander" und nicht "Gegeneinander" verstanden werden. Damit alle sicher ankommen.

