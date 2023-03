POL-FR: Breisach: Unbekannte überfallen Tabakladen am Grenzübergang - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.02.2023, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wehr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer Frau. Ein 51 Jahre Mann erlitt dabei Verletzungen an der Hand, die mutmaßlich durch ein Messer verursacht wurden. Tatverdächtig in diesem Zusammenhang ist ein ...

