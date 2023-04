Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gegenverkehr gefährdet

Am Freitag fuhr ein 73-Jähriger im Bereich Ehingen unter Alkohol ein Auto.

Am 07.04.2023, gegen 19 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Suzuki von Rißtissen nach Ehingen. Dabei fuhr er laut Zeugen durch Griesingen und Nasgenstadt. In Ehingen soll er dann durch die Straßen Gollenäcker, Am Hohen Baum, Am Stadion, Fischersteige, Schmiechgraben und Pfisterstraße gefahren sein, bis er in der Straße Am Viehmarkt parkte und ausstieg.

Während seiner Fahrt soll der Mann mit seinem Auto immer wieder auf den Gegenfahrstreifen gefahren sein. Zeugen informierten deshalb die Polizei. Sie hinderten ihn dann in Ehingen an der Weiterfahrt, bis die Polizei eintraf. Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Dies bestätigte ein sogenannter Alkotest. Die Einsatzkräfte brachte den Mann deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Die Polizei Ehingen (Telefon 07391 5880) bittet nun Zeugen und Personen, die durch die Fahrt des 73-Jährigen gefährdet oder behindert wurden, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Trennen Sie deshalb Alkoholgenuss und Fahren konsequent! Damit alle sicher ankommen

