POL-SO: Wohnungseinbruch

Welver (ots) - Am Mittwoch um 17:00 Uhr kam es an der Einmündung des Landwehrkamps auf die Werler Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus Welver war mit seinem Seat auf der Werler Straße in Richtung Werl unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in den Landwehrkamp abzubiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er eine vierköpfige Radfahrergruppe, die auf der Werler Straße in Richtung Welver unterwegs waren. Es kam zum Unfall bei dem ...

mehr