Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Radfahrern

Welver (ots)

Am Mittwoch um 17:00 Uhr kam es an der Einmündung des Landwehrkamps auf die Werler Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus Welver war mit seinem Seat auf der Werler Straße in Richtung Werl unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in den Landwehrkamp abzubiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er eine vierköpfige Radfahrergruppe, die auf der Werler Straße in Richtung Welver unterwegs waren. Es kam zum Unfall bei dem alle vier Radfahrer stürzten. Ein 13-jähriges Mädchen und ein 44-jähriger Mann aus Unna wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Radler, eine 17-jährige Jugendliche aus Unna und eine 21-jährige Soesterin, blieben offensichtlich unverletzt. Sie wurden trotzdem vorsichtshalber zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa3100,- EUR. (lü)

