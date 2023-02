Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 51-Jähriger pöbelt Reisende an - Bundespolizisten greifen ein

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend (01. Februar) leistete ein aggressiver Mann am Essener Hauptbahnhof Widerstand gegen die Bundespolizisten und beleidigte diese immer wieder.

Gegen 22 Uhr wurde ein Reisender in der Bundespolizeiwache des Hauptbahnhofs Essen vorstellig und gab an, dass am Südeingang ein alkoholisierter Mann Passanten belästigen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 51-Jährigen, welcher lautstark um sich schrie und Reisende in polnischer Sprache beleidigte. Die Einsatzkräfte forderten den Mann auf, dies zu unterlassen, woraufhin dieser bedrohlich und mit erhobenen Händen auf die Polizisten zu ging. Einer der Beamten stieß ihn leicht von sich, um diesen auf Abstand zu halten. Der Gelsenkirchener beruhigte sich zunächst wieder, gab jedoch an, sich nicht ausweisen zu können. Um die Identität des Mannes feststellen zu können, brachten die Bundespolizisten den polnischen Staatsbürger zur Wache. Damit war er jedoch nicht einverstanden und weigerte sich, die Beamten zu begleiten. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizisten mehrfach.

Der Aggressor sperrte sich gegen die Mitnahme. Aufgrund der Gegenwehr wurde der 51-Jährige zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Ticket, welches mit seinen Personalien versehen war, auf. Auch hier beleidigte er die Einsatzkräfte immer wieder und trat mehrmals um sich. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Arzt untersuchte den Mann und wurde dann, zur Verhinderung von weiteren Straftaten, in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung ein.

