Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit Sommerreifen

Windhagen (ots)

Während Polizeibeamte der PI Straßenhaus am 20.01.2023 einen Verkehrsunfall in der Straße Auf dem Hähnchen aufnahmen, verlor ein weiterer Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen einen weiteren in einer Auffahrt geparkten PKW. Wie die Beamten bei der Unfallaufnahme feststellten, waren an dem Fahrzeug immer noch Sommerreifen montiert. Die Polizei rät: Wer sein Auto bei schlechtem Wetter mit Schnee und Glätte nicht bewegt, muss keine Winterreifen aufziehen. Wer aber mit Sommerreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf den Straßen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro. Wer den Verkehr infolge falscher Bereifung behindert, muss 80 Euro zahlen. Wer einen Unfall verursacht, muss mit 120 Euro oder sogar mehr rechnen. Unabhängig vom Bußgeld ist jeweils ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell