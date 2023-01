Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wocheneende 20.01. - 22.01.2023

Neuwied (ots)

Neuwied ST Torney - Am Freitag, 20.01.2023, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied im Stadtteilt Torney einen Pkw. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 44jähriger Mann aus Neuwied, unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab schließlich einen Wert knapp unterhalb von 1 Promille. Da der Mann bereits zweimal gleichgelagert aufgefallen ist dürfte ihn nun neben einem deutlich vierstelligen Bußgeld auch ein mehrmonatiges Fahrverbot erwarten.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Am Freitag, 20.01.2023, fiel einem Geschädigten aus der Bachstraße in Heimbach-Weis gegen 10.30 Uhr auf, dass sein E-Bike aus der Garage entwendet worden war. Den Angaben des Geschädigten zufolge dürfte die Tat zwischen 18.00 Uhr am Vorabend und der Feststellzeit stattgefunden haben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges E-Bike der Marke KTM. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Im Stadtgebiet Neuwied kam es am Freitag, 20.01.2023 zu mehreren zum Teil witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei einem Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr an der Ampelanlage Engerser Landstraße / Hermannstraße ereignete, fuhr der Unfallverursacher an der roten Ampel auf die vorausfahrende Geschädigte auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher trotz winterlicher Straßenverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs war. Ihm wurde nach der Unfallaufnahme die Weiterfahrt untersagt, darüberhinaus erwartet ihn ein entsprechendes Bußgeld.

Neuwied - Am Samstag, 21.01.2023, kontrollierten Beamte der hiesigen Dienststelle gegen 18.00 Uhr einen Fahrradfahrer in der Ringstraße in Neuwied. Dieser war zuvor durch die Beamten dabei beobachtet worden, wie er Schlangenlinien fahrend mehrfach in den Gegenverkehr gefahren war. Andere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen und abbremsen. Bei der Kontrolle wurde bei dem 55jährigen Mann eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad wurde zwecks Gefahrenabwehr sichergestellt. Der Mann ist bereits mehrfach einschlägig aufgefallen.

Neuwied - Am Samstag, 21.01.2023, meldete eine Zeugin gegen 18.30 Uhr ein mögliches Kraftfahrzeugrennen in der Neuwieder Innenstadt. Demnach seien zwei Pkw, ein Seat Leon und ein Audi RS3, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Andernacher Straße gefahren. Die Fahrzeuge haben dabei den Angaben der Zeugin zufolge andere Fahrzeuge zum Teil verkehrswidrig überholt. Die Fahrzeuge konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

