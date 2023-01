POL-PDNR: Fahrzeugführer fuhr trotz bestehendem Fahrverbot.

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen-Am 21.01.23 um 00:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. Die Täter entfernten sich mit einem dunklen Kombi vom Tatort. Zur Höhe des möglichen Diebesguts liegen noch keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02681/946-0 mit der Polizei in Altenkirchen in Verbindung zu ...

