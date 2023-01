Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Meldung eines Küchenbrands

Steimel (ots)

Steimel-Am 21.01.23 um 02:50 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Montabaur einen Küchenbrand in Steimel OT Weroth. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Einfamilienhaus ein Kühlschrank in Brand geraten war. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Dem 19-jährigen Hausbewohner gelang es, den Brand frühzeitig selbstständig zu löschen, so dass ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Sowohl der 19-jährige Bewohner als auch sein 54-jähriger Vater wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. In der Küche entstand Sachschaden durch Verrußungen. Die Feuerwehr Puderbach war mit 15 Kräften im Einsatz. Zudem waren ein Funkstreifenwagen der Polizei Altenkirchen sowie das DRK vor Ort.

