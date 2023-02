Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf 63-Jährigen in S-Bahn - Bundespolizei stellt nach kurzer Fahndung zwei Täter

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01. Februar) fahndete eine Streife der Bundespolizei nach zwei Tätern am Haltepunkt Hansaring, nachdem diese gemeinschaftlich einen 63-Jährigen angegriffen hatten. Nahe der Ausstiegsstelle trafen sie die Tatverdächtigen an - dank guter Personenbeschreibung.

Am 01.02. gegen halb eins erreichte die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof die Mitteilung über eine Körperverletzung in der S19 Richtung Hauptbahnhof. Die Täter verließen die Bahn nach Angaben des Melders bereits am Haltepunkt Hansaring. Mit Blaulicht am Einsatzort angetroffen, fahndeten sie nach den Tatverdächtigen.

Das Opfer und zwei Zeugen waren bereits bis zum Hauptbahnhof weitergefahren, konnten dort jedoch durch eine zweite Streife angetroffen werden. Die Zeugen bestätigten, dass das Opfer bereits beim Einstieg durch die Tatverdächtigen angepöbelt worden war und dieses sich anschließend im Zug entfernt von den beiden Aggressoren hinsetzte. Kurz darauf suchten die zwei jungen Männer aus Köln Streit mit dem 63-Jährigen und wirkten mit Schlägen gegen den Kopf sowie Tritten gegen das Bein auf diesen ein.

Mittels Personenbeschreibungen konnte die Steife am Einsatzort die Tatverdächtigen an der Ausstiegsstelle Hansaring stellen und identifizieren. Gegen die beiden 28 und 29 Jahre alten Bulgaren, mit Wohnsitz in Köln, leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 63-jährige Kölner klagte über Schmerzen am Bein und wurde durch einen Rettungsdienst erstversorgt, konnte jedoch seine Reise anschließend fortsetzen.

