POL-OE: Vorsicht vor "Fake"-E-Mails

Lennestadt (ots) - Bei einer Übungsfahrt am Dienstag (22. August) gegen 09:55 Uhr ist eine Motorradfahrerin in Höhe einer Sackkasse im Industriegebiet in der Straße Hundemaue gestürzt. Zunächst fuhr die 46-jährige Fahrschülerin mit dem Krad in Richtung des Straßenendes und wollte wenden. Durch einen Fahrfehler verlor sie jedoch die Kontrolle über das Motorrad und fuhr gegen eine Mauer. Sie stürzte und verletzte ...

