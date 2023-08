POL-OE: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Kirchhundem (ots) - Kirchhundem. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 21.08.2023 gegen 22:25 Uhr im Bereich der Würdinghauser Straße (L553) in Kirchhundem. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 18 jährige PKW Fahrerin aus Kirchhundem die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Albaum. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun sowie eine Mauer und kam auf einer nahegelegenen Grünfläche zum ...

