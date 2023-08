Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 71-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 81-Autofahrerin hat sich am Montag (21. August) gegen 13:20 Uhr auf der Hagener Straße ereignet. Dabei befuhr die Radfahrerin den neben der Fahrbahn befindlichen Radweg in Richtung Drolshagen. Zeitgleich wollte die Autofahrerin von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße einfahren. Die Radfahrerin stürzte bei dem Versuch, dem Pkw auszuweichen. Sie verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

