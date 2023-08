Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Skateboarder kollidiert mit Pkw

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (18. August) gegen 19 Uhr ist ein 12-jähriger Skateboarder verletzt worden. Dieser fuhr mit seinem Skateboard von einem Grundstück aus auf die Gartenstraße ein. Zeitgleich befuhr eine 76-Jährige die Straße in Richtung Mittelstraße, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Junge stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

