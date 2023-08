Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Olpe (ots)

Ein Motorradunfall hat sich am Sonntag (20. August) gegen 16:15 Uhr auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ereignet. Dabei befuhr der 33-jährige Fahrer als Teil einer Motorradgruppe die Straße aus Kruberg in Richtung Neuenkleusheim. Im Verlauf einer Linkskurve kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab, rutschte in den Grünstreifen und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

