Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Olpe (ots)

Am Freitagabend, 18.08.2023, gegen 23:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Günsestr. in Olpe. Sie war in Fahrtrichtung Rhonard unterwegs, als sie auf den rechten Gehweg fahren wollte. Hierbei stieß ihr Rad jedoch gegen den Bordstein, so dass sie stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde vor Ort in einem Rettungsfahrzeug behandelt. Nach ambulanter Behandlung konnte die Radfahrerin ihren Weg fortsetzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell