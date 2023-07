PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Festnahme nach versuchtem Einbruch +++ In Pkw eingebrochen +++ Körperverletzung in Eltville +++ Verletzte und hohe Sachschäden bei Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Festnahme nach versuchtem Einbruch,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 15.07.2023, 10:30 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen kam es in der Adolfstraße in Bad Schwalbach zur Festnahme eines 19-jährigen Mannes aus Schlangenbad, nachdem dieser offensichtlich versucht hatte in eine Arztpraxis einzubrechen.

Demnach meldete sich gegen 10:40 Uhr ein Zeuge der Tat telefonisch beim Notruf der Polizei und gab an, dass man gerade eine Person nach einem versuchten Einbruch festhalte. Als die Polizei nur kurze Zeit später vor Ort ankam, traf sie sowohl den Erstmitteiler und einen weiteren Ersthelfer, wie auch den festgehaltenen Täter an. Nach vollzogener Festnahme durch die Polizeibeamten konnten diese im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen feststellen, dass der 19-jährige Mann aus Schlangenbad tatsächlich versucht hatte, in die Räumlichkeiten der Arztpraxis einzubrechen. So führte er unter anderem ein Hebelwerkzeug, eine Mütze und Handschuhe mit sich. Nach Verbringung auf die Dienststelle zwecks weiterer Maßnahmen, Absprachen mit der Staatsanwaltschaft und Sicherstellung der Gegenstände, durfte der Heranwachsende die Dienststelle verlassen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung verantworten. Diesbezüglich führt die Polizei in Bad Schwalbach die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter (06124) 7078-0 zu melden.

2. In Pkw eingebrochen,

Taunusstein, Sonnenberger Straße, Zwischen Freitag, 14.07.2023, 19:00 Uhr und Samstag, 15.07.2023, 07:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in einen Pkw eingebrochen und aus diesem mehrere Pakete entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte das Fahrzeug, ein weißer Nissan-Transporter, in der Sonnenberger Straße in Taunusstein. Gegen 07:30 Uhr am Morgen musste der Fahrzeugverantwortliche feststellen, dass der Pkw beschädigt und Pakete entwendet worden waren. Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort feststellen, dass die unbekannten Täter im Rahmen der Tatausführung eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Wert der entwendeten Pakete wird mit ca. 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.

3. Körperverletzung an den Rheinpromenaden, Eltville, Josef-Hölzer-Straße, Samstag, 15.07.2023, 21:15 Uhr

(Sto) Am Samstagabend wurden im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung an den Rheinpromenaden in Eltville zwei Personen verletzt.

Gegen 21:20 Uhr verständigte die Erstmitteilerin über Notruf die Polizei und teilte mit, dass ein Fahrradfahrer mehrere Leute angegriffen habe und es nun Verletzte gebe. Die ersteintreffenden Polizei- und Rettungskräfte trafen vor Ort alle beteiligten Personen an, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Aggressor, ein 33-jähriger Mann aus Eltville, mit seinem E-Bike die Rheinpromenaden in Eltville. Dabei provozierte er mehrere Passanten, indem er zunächst auf sie zufuhr und erst kurz vor einem vermeintlichen Zusammenstoß die Richtung wechselte. Als er bezüglich seines Verhaltens durch zwei Personen zur Rede gestellt wurde, schlug er einem Mann mit der Faust in das Gesicht. Zudem nahm er in der Folge sein E-Bike auf und drehte sich mit diesem, um sich Festhalteversuchen des Geschädigten und eines Zeugens zu erwehren. Dabei rutschte er aufgrund regennasser Straße aus und fiel auf den Hinterkopf. Der Geschädigte, wie auch der Aggressor wurden durch Rettungskräfte behandelt. Der 33-jährige Eltviller wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Die Polizei in Eltville führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, unter (06123) 9090-0 um Kontaktaufnahme.

4. Gestohlener E-Scooter bei Kontrolle entdeckt, Idstein, Bahnhof, P + R-Platz am Güterbahnhof, Freitag, 14.07.2023, 21:35 Uhr

(Sto) Am Freitagabend meldete sich eine Zeugin bei der Idsteiner Polizei und gab an, dass sie gerade Jugendliche dabei beobachten würde, wie diese mit E-Scootern ohne Kennzeichen umherfahren würden. Eine sofort entsendete Streife konnte einen Teil der Jugendlichen mitsamt E-Scooter antreffen und unterzog sie einer Kontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter durch Diebstahl abhandengekommen war - eine Strafanzeige hatte der Eigentümer jedoch noch nicht erstattet. Der Roller wurde zur Eigentumssicherung, zwecks Aushändigung an den Berechtigten, sichergestellt und die Eltern der kontrollierten Jugendlichen wurden benachrichtigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen einen 15-jährigen Jungen aus Hünstetten wurde eingeleitet.

5. Zwei Verletzte und hohe Sachschäden bei Verkehrsunfall, Taunusstein, B275 zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Neuhof, Freitag, 14.07.2023, 14:10 Uhr

(Sto) Am Samstagmittag kam es auf der B275, zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Neuhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw, ein Hyundai und ein Ford in dieser Reihenfolge die B275 in Fahrtrichtung Taunusstein-Neuhof. Wenige hundert Meter nach Ortsausgang Taunusstein-Wehen fuhr der Fahrzeugführer des Ford Transit, ein 38-jähriger Mann aus Ortenberg, aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden Hyundai-Kleinwagen hinten auf. In diesem befanden sich sowohl die 79-jährige Fahrzeugführerin aus Idstein, als auch die 59-jährige Fahrzeughalterin. Die beiden Damen wurden beim Verkehrsunfall leicht verletzt und in der Folge in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

6. Auf regennasser Fahrbahn verunfallt,

Geisenheim, L3272 zwischen Johannisberg und Stephanshausen, Samstag, 15.07.2023, 17:55 Uhr

(sw) Plötzlich einsetzender Regen und eine nicht angepasste Fahrweise führten am späten Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der L3272 bei Geisenheim.

Ein 20-jähriger Rüdesheimer wollte mit seinem Pkw, einem Suzuki, von Stephanshausen nach Johannisberg fahren und verlor auf regennasser Fahrbahn in einer Senke die Kontrolle über seinen PKW. In Folge dessen verunfallte das Fahrzeug. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen, die im Anschluss in einem naheliegenden Krankenhaus versorgt wurden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Bis zur Abschleppung des Fahrzeugs kam es zu verkehrsregelnden Maßnahmen durch die hinzugerufene Streife der Polizeistation Rüdesheim.

7. Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet, Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße, Samstag, 15.07.2023, 23:55 Uhr

(sw) Zu Beschädigungen an einem geparkten PKW kam es am späten Samstagabend in der Rüdesheimer Grabenstraße.

Ein gegen Mitternacht durch ein lautes Aufprallgeräusch aufmerksam gewordener Bürger informierte nach anschließendem Erblicken eines flüchtenden PKW die Polizeistation Rüdesheim. Die hinzugerufene Polizei konnten sodann frische Schäden an einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia feststellen und leitete entsprechende Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein. Der verursachte Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu Unfallverursacher und Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell