Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 10.06.2023

Goslar (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.06.2023, um 01:00 Uhr, wurde ein 36jähriger Bad Harzburg mit seinem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde durch die kontrollierenden Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,88 Promille. Daraufhin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hund in verschlossenem Pkw

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde ein Hund in einem verschlossenen Pkw gemeldet, welcher in der Sonne abgeparkt war. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Pkw geöffnet und der Hund befreit werden. Mit dem Hundehalter wurde ein ermahnendes Gespräch geführt, dass sich ein Pkw selbst bei nicht so hohen Temperaturen, aber direkter Sonneneinstrahlung, stark aufheizen könne und somit eine Gefahr für die Gesundheit des Hundes bestehe.

Unfall mit zwei verletzten Personen

Infolge eines Fahrfehlers kam es auf einem Firmenparkplatz zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden von über 30000 EUR. Eine 48jährige Bad Harzburgerin fuhr mit ihrem Pkw auf einen Firmenparkplatz in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Aus ungeklärter Ursache, aber vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers, beschleunigte ihr Pkw und streifte zunächst einen abgeparkten Pkw, um anschließend ungebremst mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Betonpfeiler zu fahren. Durch den Aufprall lösten sämtliche Airbags aus. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurde leicht verletzt und dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

