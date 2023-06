POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar, für den Bereich Goslar, in der Zeit von Dienstag, 06.06.2023, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 07.06.2023, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - In der Pressemitteilung von heute hat sich versehentlich ein falscher Wochentag "eingeschlichen". Der Brand in der alten Wäscherei in Braunlage war am Sonntag, dem 28.05.2023, nicht am Samstag. -Lüdke, KHK- Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: ...

