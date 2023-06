Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.06.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 06.06.2023 zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Straße Wilhelmsplatz, 38723 Seesen ein parkendes Fahrzeug. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an der Beifahrertür des parkenden Fahrzeugs. Im Nachgang kann die Verursacherin ermittelt werden.

Am Dienstag, den 06.06.2023 gegen 22:40 Uhr beschädigte ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus einer Parklücke des Parkplatzes Wilhelmsbad 4a, 38723 Seesen, ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Dabei entstand am parkenden PKW ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen telefonisch in Verbindung zu setzten: Tel: 05381/944-0 Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

i.A. Müller, PK'in

