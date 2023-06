Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Korrekturmeldung der Polizeiinspektion Goslar Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5526925

Goslar (ots)

In der Pressemitteilung von heute hat sich versehentlich ein falscher Wochentag "eingeschlichen". Der Brand in der alten Wäscherei in Braunlage war am Sonntag, dem 28.05.2023, nicht am Samstag.

-Lüdke, KHK-

