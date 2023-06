POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 05.06.2023

Goslar (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Ein 35jähriger Bad Harzburger war am Sonntag, 04.06.23 gg. 00:40 Uhr mit seinem Pkw in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg unterwegs. Der Mann konnte durch eingesetzte Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein ...

