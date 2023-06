Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 02.-05.06.2023

Goslar (ots)

GS-Jürgenohl

-Motorroller entwendet

Am Freitag, 02.06.2023 zeigte ein 35-jähriger Goslarer den Diebstahl seines Motorrollers auf der Wache der Polizei Goslar.

Seinen Angaben zur Folge habe er den Roller der Marke Peugeot, Typ Speedfire 2, mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen, 054 LBD, am 01.06.23, gegen 20.00 Uhr, auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kösliner Straße abgestellt.

Als er das Fahrzeug am 02.06.2023, gegen 05.00 Uhr, wieder habe in Betrieb nehmen wollen, habe er feststellen müssen, dass es durch bislang unbekannte Täter entwendet worden sei.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Goslar

- Einbruch in Schnellrestaurant

Am 02.06.2023, ca. 03.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Straße "Im Schleeke" ein.

Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 2.000 EUR.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

GS-Oker

-Mit über 1,1 Promille am Steuer

Am 02.06.2023, gegen 18.40 Uhr, überprüften Polizeibeamte einen am Bahnhof Oker abgestellten PKW. In diesem Moment kam ein 45-jähriger Okeraner hinzu und gab sich als verantwortlicher Fahrzeugführer aus, der den PKW zuvor gefahren und dort abgestellt habe.

Die Beamten nahmen in seiner Aussprache deutlich Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,17 Promille.

Dem 45-Jährigen wurde nachfolgend eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel für seinen VW Golf wurden sichergestellt, ebenso der Führerschein.

Nordharz

-Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B6

Am 03.06.2023, gegen 11.35 Uhr, befuhr eine 50-jährige Goslarerin mit ihrem PKW Daimler-Benz die Bundesstraße 6, von Goslar aus kommend, in Rtg. Salzgitter. Höhe des Abzweigs nach Dörnten wollte sie rechts abbiegen. Nach eigenen Angaben habe sie dies rechtzeitig durch Blinken angezeigt.

Als sie die Geschwindigkeit deutlich verringerte, fuhr eine 58-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem PKW Renault von hinten auf den Mercedes auf.

Die Goslarerin klagte zwar über Schmerzen. Eine sofortige Behandlung hielt sie nicht für erforderlich. Die 58-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und zunächst mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie jedoch noch am gleichen Tag entlassen werden. Der Sachschaden wurde auf rund 8.500 EUR geschätzt.

GS-Innenstadt

-Versuchter Einbruch in PKW

Am 03.06.2023, zwischen 13.30 - 13.55 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW VW Touran, der auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Str. abgestellt war.

Der 63-jährige Fahrzeugnutzer hatte zum Glück nichts Lohnenswertes im Fahrzeug zurückgelassen, so dass die Täter im Kofferraum des Fahrzeugs keine Beute machten.

Der Schaden für die zerstörte Heckscheibe dürfte jedoch im dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

GS-Innenstadt

Versuchter Einbruch

Am 04.06.2023, gegen 02.40 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Parfümerie in der Straße Fleischscharren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es ihnen jedoch nicht, in das Innere des Geschäfts einzudringen. Es entstand ein Sachschaden an der Tür in dreistelliger Höhe.

Nach Zeugenangaben soll es sich möglicherweise um zwei Tatverdächtige gehandelt haben, die im Anschluss mit E-Skootern den Tatort verlassen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

GS-Jürgenohl

-Elektrischer Rollstuhl entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 04.06.2023, zwischen 14.30 - 17.15 Uhr einen in der Ortelsburger Str, vor Hausnr. 2, abgestellten elektrischen Krankenfahrstuhl der Marke "Sunrise", Typ "Quikie Q200R".

Die Nutzerin, eine 61-jährige Frau aus Goslar, hatte das Fahrzeug für den Besuch bei einer Freundin verlassen und vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses unverschlossen abgestellt.

Eine polizeiliche Absuche des Nahbereichs führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs, dessen Wert auf rund 1.500 EUR geschätzt wird.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Langelsheim/Herzog-Juliushütte

-Vegetationsbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 04.06.2023, gegen 22.50 Uhr, eine Waldfläche nordöstlich der Ortsgrenze Herzog-Juliushütte in Brand. Eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Durch einen 61-jährigen Astfelder wurde der Brand entdeckt und gemeldet. Die Löschung des Brandes erfolgte durch FFW Langelsheim u. Astfeld.

Der entstandene Schaden konnte vor Ort nicht geschätzt werden. Da nach einer ersten Inaugenscheinnahme keine Bäume sondern Gestrüpp gebrannt hatten, dürfte der Schaden eher gering sein. Personenschaden ist nicht entstanden.

Der Vorgang wird durch das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bearbeitet.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

-Lüdke, KHK-

