POL-GS: Pressemitteilung (1)der Polizeiinspektion Goslar vom 05.06.2023

Goslar (ots) - Liebenburg - Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K12 im Bereich Liebenburg. Ein 34jähriger Motorradfahrer befuhr die K12 aus Ohlendorf kommend in Richtung Klein Mahner. In der Nähe des Ortseingangs verlor der Fahrzeugführer im Bereich einer Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. In dessen Folge geriet er in die Gegenfahrbahn und ...

mehr