Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall (07.02.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstag gegen 17 Uhr ist es auf der Lupfenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 32-jährige Fahrerin eines Renault Clio bog vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Lupfenstraße ein. Hier stieß sie mit einem Smart ForTwo eines 69 Jahre alten Mannes zusammen, der auf der Lupfenstraße unterwegs war. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden am Clio auf rund 6.000 Euro und am Smart auf ungefähr 4.000 Euro.

