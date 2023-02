Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt (07.02.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Königsberger Straße am Dienstagabend gegen 18 Uhr verletzt worden. Eine 24-jährige Mitsubishi-Fahrerin streifte an einer Fahrbahnengstelle einen entgegenkommenden 62-Jährigen auf einem Kymco-Motoroller. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen am linken Arm, kam jedoch nicht zu Fall. Sein Zweirad und das Auto der Unfallverursacherin blieben unbeschädigt.

