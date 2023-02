Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Auf dem Parkplatz des Albeck-Gymnasiums abgestelltes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von etwa 08 Uhr bis 13 Uhr, ist ein Unbekannter heftig gegen das rechte, eingeschlagene Vorderrad eines VW Golfs gefahren, der auf dem Parkplatz des Albeck-Gymnasiums an der Weilerstraße abgestellt war. Durch den Unfall wurde die Spur- und Lenkstange des Golfs beschädigt. Ohne sich weiter um den am Golf angerichteten Schaden von über 2500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Sulz am Neckar (07454 9274-6) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell