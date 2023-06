Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz aus Clausthal-Zellerfeld vom 03. und 04.06.2023

Hahnenklee:

Am 03.06., gegen 15:15 Uhr, kollidiert ein Krad auf der L516, Höhe K36 (Abzweig Hahnenklee), Fahrtrichtung Lautenthal, beim Überholen in einer Kurve mit einem verkehrsbeding langsam fahrenden Pkw. Hierbei wird der linke Außenspiegel des Pkw beschädigt. Der Kradfahrer entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort.

Clausthal-Zellerfeld:

Am 03.06., 12:00 bis 18:50 Uhr, hebelt eine bislang unbekannte Person die Kunststofflamellen der Eingangstür des ehem. Kaufhauses Harthun auf und gelangen so in das Gebäude. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Am 03.06., gegen 15:45 Uhr, wird der hiesiger Dienststelle gemeldet, dass sich 6 Kinder (10-12 Jahre alt), unerlaubt Zutritt zur ehm. Mensa verschafft haben. Beim Eintreffen der Polizei konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Augenscheinlich wurden durch die Kinder eine Astschere sowie eine Schubkarre entwendet. Auch wurden div. Einrichtungsgegenstände beschädigt.

Wildemann:

Am 03.06. 21:00 Uhr, bis 04.06., 08:00 Uhr, ist es in Wildemann, Seesener Str. 46, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer (verm. Pkw-Führer) streifte beim Wenden einen hier ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dieser wurde nicht unerheblich im Bereich der Fahrertür sowie am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 4000 EUR geschätzt.

