POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 03.06.2023

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02.06.2023, zwischen 02.45 Uhr und 16.55 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug in der Rudolf-Diesel-Straße in Seesen. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro am linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 02.12.2022, gegen 11.00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl der Geldbörse des Anzeigeerstatters in einem Lebensmittelgeschäft in der Braunschweiger Straße in Seesen gekommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

