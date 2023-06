Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.06.2023

Goslar (ots)

Liebenburg-Döhren

-Unfallflucht auf der L 510

Riesiges Glück hatte am 31.05.2023, 09.48 Uhr, eine 17-jährige Frau aus Gifhorn, als sie mit ihrem rot/schwarzen Motorroller die L 510 von Döhren aus in Rtg. Weddingen befuhr.

In einer Kurve begegnete ihr ein silberner PKW, der nicht auf seinem Fahrstreifen blieb, sondern die Kurve schnitt.

Die 17-Jährige wollte dem PKW ausweichen und geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich im Straßengraben. Zum Glück blieb sie dabei unverletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des silbernen

PKW fuhr unterdessen weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei Goslar hat den Unfall aufgenommen und bittet mögliche Augenzeugen oder Personen, die Hinweise auf den PKW geben können, der kurze Zeit später durch Döhren gefahren sein dürfte, sich unter der 05321 / 3390 oder der Polizeistation Liebenburg unter 05346/ 946800 zu melden.

GS-Jürgenohl

-Verkehrsunfallflucht

Ein in der Straße Hopfenkamp, in Höhe Hausnr. 13 A abgestellter PKW VW Golf wurde am 31.05.2023, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Das graue Fahrzeug mit GS-Kennzeichen wurde vermutlich beim Vorbeifahren seitlich geschrammt, wobei Lackschaden in Höhe von rund 500 EUR entstand.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 zu wenden.

GS-Bahnhof

- Provokation endete in der Gewahrsamszelle

Am 31.05.23 hielt sich eine zumindest zeitweise sechsköpfige Personengruppe ab etwa 16.30 Uhr im Umfeld des Bahnhofes auf, wobei sie durch aggressive Verhaltensweisen, zum Teil auch untereinander, auffielen.

Um drohende Auseinandersetzungen zu verhindern, wurde den Jugendlichen und Heranwachsenden durch die für den Bahnhof zuständige Bundespolizeidirektion Hannover, die mit mehreren Beamten vor Ort im Dienst waren, ein Platzverweis für den Bahnhof sowie den Bahnhofsvorplatz bis zum nächsten Morgen, 06.00 Uhr, ausgesprochen. Die Gruppe kam dieser Anordnung erst nach mehrmaliger Wiederholung widerwillig nach.

Gegen 18.15 Uhr erschienen fünf dieser Personen erneut auf dem Bahnhofsgelände und erklärten den Beamten der Bundespolizei, mit dem Zug wegfahren zu wollen, was ihnen gestattet wurde.

Etwas später stellten die Beamten jedoch fest, dass die Gruppe nicht weggefahren war, sondern auf einer Bank am Zentralen Omnibus Bahnhof saß.

Durch hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei Goslar wurde die Gruppe erneut des Platzes verwiesen. Als Konsequenzen für eine Nichtbeachtung wurde eine Verbringung ins Polizeigewahrsam angedroht. Dieser eindeutigen Anordnung kam die Personengruppe wiederum zögerlich nach.

Ein 21-Jähriger aus dieser Gruppe erschien jedoch bereits gegen 19.45 Uhr erneut auf dem Bahnhofsgelände und verhielt sich zudem aggressiv.

Daher wurde er sofort durch die Bundespolizei festgehalten und den Beamten der Polizei Goslar übergeben, die den Goslarer wie zuvor angekündigt über Nacht ins Polizeigewahrsam brachten.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell