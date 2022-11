Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Reformhaus

Bad Bergzabern (ots)

Am späten Abend des 04.11.2022 bzw. in der Nacht zum 05.11.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in das Reformhaus Escher, in der Marktstraße 6, in 76887 Bad Bergzabern einzubrechen. Hierzu wurde vermutlich mit einem größeren massiven Gegenstand versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Diese Versuche blieben jedoch ohne Erfolg, womit es dem Täter nicht gelang, sich Zutritt zum Ladeninneren zu verschaffen. An der Tür entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

