POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholmanöver - Suche nach Geschädigten

Erpel (ots) - Am Samstagvormittag wurde durch den Vorsitzenden des Tennisclubs in Erpel ein Einbruch in das Vereinsheim gemeldet. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster aufgehebelt, wodurch sie ins Innere gelangten. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Am Fenster und einer Tür entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

