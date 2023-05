POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 31.05.2023

Goslar (ots) - Braunlage -Brand in ehemaliger Wäscherei Am 28.05.2023, gegen 14.00 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Harzburger Str. in Braunlage gerufen. Dort war es in einer leerstehenden ehemaligen Wäscherei aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch gekommen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und ...

mehr