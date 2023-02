Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - versuchter Raubüberfall auf Tansktelle in Dinslaken-Lohberg - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Freitag, den 24.02.2023, betrat gegen 16.20 Uhr eine unbekannte, maskierte, bewaffnete Person die Verkaufräumlichkeiten einer Tankstelle im Bereich Hünxer Straße / Im Heegerfeld. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in den Räumlichkeiten. Die in einem Nebenraum befindliche Angestellte realisierte den bevorstehenden Überfall und hielt sich versteckt. Daraufhin verließ der Räuber die Tankstelle und flüchtete zu Fuß vom Tatort in Richtung Im Heegerfeld. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, sowie blaue Turnschuhe. Durch den Tatversuch wurde niemand verletzt. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Zeugen, denen eine, wie zuvor beschriebene, Person im Umfeld der Tankstelle aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zu melden

