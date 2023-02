POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde der Polizei

Rheinberg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen grauen BMW auf der Fossastraße gestohlen. Der 65-jährige Besitzer aus Rheinberg bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr, dass der Pkw nicht mehr vor dem Haus stand. Hier hatte er den Wagen am Vorabend gegen 22.30 Uhr abgestellt. Bereits am Montag war in die Wohnung des Mannes eingebrochen worden. Dabei nahmen die Täter auch den ...

