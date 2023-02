Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach einem flüchtigen Rollerfahrer

Dinslaken (ots)

Am Freitag (24.02.2023) gegen 17:10 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine männliche Person mit einem gelb-orangenen Roller auf der Lohbergstraße in Dinslaken in einen geparkten PKW fuhr. Der Roller wurde am Unfallort mit entwendeten Kennzeichen zurückgelassen. Der verletzte Unfallverursacher flüchtete zu Fuß. Durch den Zusammenstoß soll die Person einige Meter weit geschleudert worden sein, der stark beschädigte dunkelbraune Helm konnte aufgefunden werden. Die flüchtige Person wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, schwarze Jacke, blaue Jeans, europäisches Erscheinungsbild und blutende Kopfplatzwunde. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Dinslaken unter 02064-622-0.

