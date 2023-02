Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Filmreife Angelegenheit

Schermbeck (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08.25 Uhr ereignete sich an den Straßen Heggenkamp und Im Trog ein Fall, der durchaus einer Filmszene gleich kommt:

Ein 40-jähriger Mann aus Steinfuhrt stellte seinen VW Amarok an der Straße Heggenkamp ab, um seinen Anhänger abzuhängen. Den Autoschlüssel ließ er dabei stecken.

Hiernach schob er kurz den Anhänger weg. Als er zurückkam, sah er, wie jemand auf seinem Fahrersitz saß und den Wagen startete.

Er lief hinter dem Wagen her, rief Stopp, was jedoch nichts half. Doch es gelang ihm, den Griff der Ladefläche zu erreichen und sich während der Fahrt hochzuziehen. Schließlich stand er auf der Ladefläche seines Amarok, was den Dieb jedoch nicht sonderlich beeindruckte.

Der fuhr nämlich weiter und beschleunigte die Geschwindigkeit nach Schätzung des 40-Jährigen auf ca.70 km/h.

An der Straße Im Trog kam es dann zunächst zum Zusammenstoß mit einem VW Touran einer 32-jährigen Schermbeckerin. Dadurch bedingt kam der Dieb nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Laterne und anschließend frontal gegen einen Baum. Hierbei flog der Steinfurter von der Ladefläche.

Der Dieb flüchtete anschließend, kam aber nicht weit: Passanten hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Hiernach klickten die Handschellen bei dem 39-Jährigen, wohnungslosen Mann.

Die 32-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Frau wollte vor ihrem Haus parken, als sie den Steinfurter wild gestikulierend auf der Ladefläche des Amaroks sah. Dann hörte sie Reifenquietschen und das Aufheulen des Motors. Schon kam es zum Zusammenstoß, wobei ihr VW herumgeschleudert wurde.

Der 40-jährige Mann aus Steinfurt verletzte sich wie durch ein Wunder ebenfalls nur leicht. Vorsorglich brachten Rettungswagen Beide in ein Krankenhaus.

Der Amarok ist Totalschaden. Auch bei dem VW Touran entstand ein hoher Schaden.

Die Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen.

Diese dauern derzeit an.

AM

