PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.02.2023

Bodenseekreis (ots) - Tettnang Schwerer Motorradunfall - Polizei ermittelt Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der L326 zwischen Obereisenbach und Biggenmoos ereignet. Der 55-jährige Zweiradlenker war in Richtung Biggenmoos unterwegs und setzte zum Überholen einer Kolonne an, die von einem Traktor angeführt wurde. An einer ...

