Tettnang

Schwerer Motorradunfall - Polizei ermittelt

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der L326 zwischen Obereisenbach und Biggenmoos ereignet. Der 55-jährige Zweiradlenker war in Richtung Biggenmoos unterwegs und setzte zum Überholen einer Kolonne an, die von einem Traktor angeführt wurde. An einer unübersichtlichen Stelle fuhr er zunächst an drei Fahrzeugen vorbei und erkannte nicht, dass die Lenkerin der landwirtschaftlichen Maschine den Blinker gesetzt hatte um nach links auf ein Feld abzubiegen. Der 55-Jährige kollidierte in der Folge mit dem linken Vorderrad des Traktors, stürzte und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann zur medizinischen Versorgung in eine Klinik, wo er operiert werden musste. Wie hoch der Sachschaden ausgefallen ist, der bei der Kollision entstand, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Motorradfahrer eingeleitet. Darüber hinaus wurden dem 55-Jährigen zwei Blutproben entnommen, deren Untersuchung nun klären soll, ob er zum Unfallzeitpunkt voll verkehrstüchtig war.

Tettnang

Betrunkener Mann stört Rettungseinsatz

Zu tief ins Glas geschaut und sich im Anschluss mit Rettungskräften und der Polizei angelegt hat ein 52-jähriger Mann am Dienstagabend in der Montfortstraße. Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf den Plan gerufen worden, als der deutlich alkoholisierte Mann Rettungskräfte bei einem Einsatz störte und Drohungen aussprach. Auch gegenüber den Polizisten verhielt er sich uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen die Maßnahmen wehrte er sich, ging einen der Beamten an und beschimpfte die Einsatzkräfte durchweg mit beleidigenden Worten. Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen und seines psychischen Ausnahmezustandes brachten die Beamten ihn in eine Fachklinik. Er muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

Tettnang

Störenfriede in Gewahrsam

Die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen mussten zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, nachdem sie am späten Dienstagabend vor einem Festzelt am Bärenplatz negativ aufgefallen sind. Sicherheitskräfte verständigten die Polizei, weil die Männer provokant auftraten und offenbar Streit suchten. Gegenüber den Polizisten verhielten sich die beiden Betrunkenen ebenfalls vollkommen unbeeindruckt und kamen einem Platzverweis nur widerwillig nach. Weil die 19 und 20 Jahre alten Störenfriede bereits kurze Zeit später erneut den Weg zum Festzelt suchten, wurden sie von den Beamten in Gewahrsam genommen. Auf sie kommt nun eine Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.

Tettnang

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Weil sie sich am frühen Mittwochmorgen alkoholisiert hinters Steuer ihres Wagens gesetzt hat, muss eine 49-jährige Frau nun mit Konsequenzen rechnen. Die Polizei war gegen 1 Uhr im Stadtgebiet auf die leichte Schlangenlinienfahrt der Frau aufmerksam geworden und stoppten den Pkw. Weil die Atemalkoholmessung der Frau bei der folgenden Kontrolle 1,5 Promille anzeigte, musste die 49-Jährige ihren Wagen stehen lassen und die Polizisten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Die Beamten behielten den Führerschein der Fahrerin ein. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Meckenbeuren

Motorradfahrer stürzt

Glück im Unglück hatte ein 44 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Ettenkircher Straße. Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr rutschte das Vorderrad seiner Maschine weg, woraufhin er zu Fall kam. Verletzt wurde er dabei nicht, an seiner Ducati entstand bei dem Unfall jedoch rund 7.000 Euro Sachschaden. Mitunter Unfallursächlich könnte eine ältere, bereits trockene Ölspur auf der Straße gewesen sein. Die Motorradsaison geht langsam wieder los, weshalb die Polizei bereits jetzt vor den typischen Frühjahrs-Gefahren warnt. Zu dieser Zeit müssen Zweiradlenker besondere Vorsicht walten lassen. Neben plötzlicher witterungsbedingter Glätte und nasser Fahrbahn kann beispielsweise auch Rollsplit in Kurvenbereichen eine tückische Gefahr darstellen.

Kressbronn

Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmorgen kurz nach 4 Uhr zu einem Brand in der Tiefgarage eines Rohbaus im Bereich der Kirchstraße / Himigkofener Straße ausgerückt. Aus bislang nicht bekannter Ursache war dort gelagertes Dämmmaterial in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Missglücktes Überholmanöver fordert Sachschaden

Ein Fahrfehler war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 31. Eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin war von Meersburg kommend in Richtung Uhldingen unterwegs. Im zweispurigen Bereich, Höhe Parkplatz Wölfle, überholte sie einen Lastwagen und streifte dabei die Leitplanke. Durch die Kollision entstand an ihrem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 5.000 Euro beziffern lässt. Die Schadenshöhe an der Verkehrseinrichtung ist noch nicht bekannt, dürfte aber geringer ausfallen. Die 54-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Stetten am Bodensee

Pkw streift Reisebus

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Stetten ereignet hat. Eine 21-Jährige geriet mit ihrem VW-Golf nach links und streifte einen entgegenkommenden, mit rund 70 Insassen besetzten Reisebus. Der Pkw wurde dabei derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Reisebus konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

