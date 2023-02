Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Ohne Anhängerführerschein unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 37-Jähriger rechnen, den Beamte des Verkehrsdienstes am Dienstagmittag in Ennetach gestoppt haben. Der Mann war mit einem Fahrzeuggespann aus einem Pkw und einem größeren Anhänger unterwegs, ohne die hierfür erforderliche Führerscheinklasse "BE" zu besitzen. Den Anhänger durfte er nicht weiterbewegen.

Sigmaringendorf

Pkw mutwillig beschädigt

Offensichtlich mutwillig hat ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr einen VW beschädigt, der im Staudenweg abgestellt war. Kratzer am Fahrzeug haben einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zur Folge. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf ereignet hat. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen hatte ein 22-Jähriger Skoda-Lenker auf der Bundesstraße abgebremst, ohne hierbei den Blinker zu betätigen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer wollte in diesem Moment an dem Skoda vorbeifahren und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Durch den wuchtigen Aufprall drehte sich der Skoda auf der Fahrbahn, der BMW wurde in den angrenzenden Acker abgewiesen. Der 35-jährige BMW-Fahrer sowie dessen Beifahrer und der Beifahrer des Skoda-Lenkers verletzten sich hierbei leicht, sie wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag im Bereich der Binger Straße hat bei einem 36 Jahre alten Autofahrer ein Urin-Test positiv auf Amphetamin angeschlagen. Die Beamten stoppten den Fahrzeuglenker und stellten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Nachdem der Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der 36-Jährige sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bestätigt die Untersuchung der Blutprobe den Drogeneinfluss, muss der Autofahrer mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Hohentengen

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36 Jahre alter Mann rechnen, den Polizeibeamte mit seinem Motorroller am Dienstag kurz nach 12 Uhr im Ortsgebiet gestoppt haben. Bei der Kontrolle konnte der 36-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen. Seine Fahrt endete an Ort und Stelle, der Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Pfullendorf

Von Fahrbahn abgekommen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der L 194 am Ortseingang Pfullendorf rund 9.000 Euro Sachschaden entstanden ist, bittet die Polizei um Hinweise. Weil ihm eigenen Angaben zufolge eine dunkler Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam, wich ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer nach rechts aus und kollidierte dort mit zwei Leitpfosten und dem Ortsschild. Der Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem BMW unterwegs gewesen ist, fuhr indes unbeeindruckt weiter in Richtung Ostrach. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Wagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

