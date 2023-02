Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scheiben und Pfeiler beschmiert

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende mehrere Schmierereien im Bereich der Gemeinschaftsschule in der Meistershofener Straße hinterlassen. Mit einem Stift verunstaltete er Scheiben des Haupteingangs und mehrere Pfeiler. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag gegen 16 Uhr am Romanshornerplatz muss ein 30-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war er mit seinem 52 Jahre alten Kontrahenten in Streit geraten und attackierte sein Gegenüber in der Folge mit Schlägen und Tritten. Angaben des 52-Jährigen zufolge soll er auch eine Glasflasche gegen Kopf bekommen haben. Die Polizei konnte die Streithähne am Hafenbahnhof antreffen und trennen. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dabei schlug der Mann seinen Kopf mehrfach offenbar absichtlich auf den Boden, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der 52-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Auf der 30-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Friedrichshafen

Unfall fordert Verletzte - Zeugen gesucht

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend kurz vor 18 Uhr in der Teuringer Straße ereignet hat. Eine 54-jährige Mercedes-Lenkerin war stadteinwärts unterwegs und kam aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal gegen den entgegenkommenden VW T-Roc einer 43-Jährigen. Beide Autofahrerinnen klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und mussten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 8.000 Euro beziffert wird. Am Wagen der 43-Jährigen wird der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst samt Notarzt, war auch die örtliche Feuerwehr am Einsatzort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst auf die Fahrweise der Mercedes-Lenkerin aufmerksam geworden sind, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Weil er ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung stehend mit einem Auto in Tettnang unterwegs war, muss ein 21-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Die Polizeibeamten stoppten den Wagen am späten Montagabend im Bereich der Seestraße und stellten bei dem jungen Mann hinterm Steuer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Weil ein Schnelltest positiv reagierte, musste er in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus erwartet den Mann eine Strafanzeige, weil er aufgrund mehrfachem Fahrens unter Drogeneinwirkung in der Vergangenheit bereits den Führerschein hatte abgeben müssen und somit keine Fahrberechtigung mehr besaß. Dagegen half ihm auch der Versuch nicht, die Polizisten bei der Kontrolle anzuschwindeln, indem er zunächst falsche Personalien angab - auch das kommt ihm nun im Nachgang teuer zu stehen.

Überlingen

Glasscheibe beschädigt

Die gläserne Schiebetür eines Drogeriemarktes in der Christophstraße hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Überlingen unter Tel 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

"Autoposerin" von Polizei gestoppt

Mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor war am Montagabend gegen 22.45 Uhr eine sogenannte "Autoposerin" durch die Straßen Überlingens gefahren. Eine Polizeistreife wurde auf den Lärm aufmerksam und nahm die Verfolgung des Luxus-Sportwagens mit einem zivilen Polizeifahrzeug auf. In der Hochbildstraße beschleunigte die Fahrerin erneut stark und setzte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei ab. Am ZOB konnten die Polizisten die Verkehrssünderin stoppen. Hinterm Steuer saß eine 22 Jahre junge Frau, sie muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Beamten stellten am Auto zudem technische Veränderungen in Form von Distanzschieben fest, zu denen weder die Fahrerin noch der Fahrzeugeigentümer zunächst keinen Nachweis über die Zulässigkeit vorzeigen konnte. Sollte dieser nicht erbracht werden können, droht eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige und das Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Markdorf

Radfahrer bei Sturz verletzt - Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms

Mit Kopfverletzungen musste ein 72 Jahre alter Mann am Montagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem er neben der Bundesstraße 33 mit seinem S-Pedelec gestürzt war. Der Senior war gegen 18.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg neben der B 33 von Hefigkofen in Richtung Markdorf unterwegs und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad. Der 72-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte kopfüber von seinem Rad und schlug auf dem Asphalt auf. Er zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu. An seinem S-Pedelec entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang bei Radfahrer stets einen Helm zu tragen. Dieser kann im Falle eines Unfalls vor schweren Kopfverletzungen Verletzungen schützen.

