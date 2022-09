Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brennholzdiebstahl

Montabaur (ots)

Mogendorf - Am 15.09.2022 und am 27.09.2022 kam es in Mogendorf zum Diebstahl von insgesamt 10 Metern Brennholz. Die Holzstücke sind ca. 50 cm lang. Das Holz lagerte an einem Feldweg in der Verbindung der Grillhütte Mogendorf. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass das Brennholz durch einen Traktor mit Anhänger abtransportiert wurde. Der Diebstahl dürfte vermutlich in den späten Abend- bzw. Nachtstunden statt gefunden haben. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

