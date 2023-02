Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Betrunkener Autofahrer angehalten

Mit rund 1,8 Promille war ein 27-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Montagabend in der Gartenstraße gestoppt haben. Der Mercedes-Lenker fuhr unter anderem in Schlangenlinien und geriet mit seinem Fahrzeug zeitweise auf den dortigen Gehweg. Die Anhaltezeichen bemerkte der Mann offensichtlich erst, als die Einsatzkräfte zusätzlich das Martinshorn einschalteten. Er musste die Beamten in der Folge zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden, ob der 27-Jährige überhaupt im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie je nach Ausgang der weiteren Überprüfungen auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bad Saulgau

Ortstafel und Verkehrszeichen geklaut

Bislang unbekannter Täter haben am Faschingswochenende mehrere Verkehrsschilder auf der Kreisstraße zwischen Wolfartsweiler und Friedberg abmontiert und geklaut. Unter anderem wurde ein Ortsschild von Friedberg gestohlen. Der Sachschaden, der durch die Diebstähle entstanden ist, wird auf circa 2.300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Hohentengen

Verkehrsunfall aus Unachtsamkeit

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Mengener Straße ereignet hat. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 21-jährige VW-Lenkerin einer 60 Jahre alten Renault-Fahrerin auf, die an der Einmündung Mühlenstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme wieder fortsetzen.

Mengen

Polizei stellt bei Durchsuchung Betäubungs- und Arzneimittel, eine manipulierte Schreckschusswaffe und Diebesgut sicher

Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme, die sich gegen einen 18-Jährigen wegen des Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge richtete, haben Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau Anfang Februar 2023 an der Wohnanschrift des Beschuldigten sowie in dem Gebäude eines alten Hotels Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine baulich veränderte Schreckschusswaffe, Diebesgut und weitere Beweismittel sichergestellt. Neben dem 18-Jährigen Beschuldigten konnte in dem alten Hotel ein 20-Jähriger festgestellt werden, der dort gemeinsam mit dem 18-Jährigen Betäubungsmittel konsumierte. Bei der Durchsuchung des alten Hotels konnte zudem ein 34-Jähriger angetroffen werden, der ohne Wissen des Eigentümers ein Zimmer in den Räumlichkeiten des Hotels bezogen hatte und Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel mit sich führte.

In den Räumlichkeiten des Hotels konnten neben Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Blankorezepte aufgefunden werden. Unter einem Bretterboden stellten die Einsatzkräfte darüber hinaus eine Schreckschusswaffe sicher, deren Lauf manipuliert wurde und somit einer waffenrechtlichen Erlaubnis bedarf. Auch konnten bei der Durchsuchung mehrere Fahrräder, E-Bikes und ein E-Scooter aufgefunden werden. Sieben Fahrräder und E-Bikes konnten bereits Diebstahlstaten zugeordnet werden. Der sichergestellte E-Scooter (Hersteller "Viron") sowie ein sichergestelltes E-Bike (Hersteller "Mammut") konnten noch nicht zugeordnet werden. Geschädigte sollten sich mit dem Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell