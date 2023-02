Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Pkw-Anhänger löst sich während der Fahrt

Während der Fahrt hat sich am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Ravensburger Straße (B 33) von einem Sprinter der Anhänger gelöst und in der Folge rund 28.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr und streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes, dessen Fahrer gerade noch ausweichen konnte. Bei dem Ausweichmanöver prallte der 79-jährige Lenker mit seinem Pkw jedoch gegen eine Straßenlaterne, welche infolge des Aufpralls abknickte. Der Mercedes-Lenker wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, blieb dem aktuellen Kenntnisstand zufolge aber glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundestraße zeitweise vollständig gesperrt, der Anhänger sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Ursache für das Lösen des Anhängers ist indes noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr war unter anderem zum Ausleuchten der Unfallstelle im Einsatz.

Salem

Kreuz und Pflastersteine auf Kirchplatz mit Farbe besprüht

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Samstagmittag ein Sandsteinkreuz sowie den Kirchenvorplatz in der Kirchgasse mit roter Farbe besprüht. Durch die Reinigung einstanden Kosten in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Tettnang

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Montfortstraße einen geparkten Pkw gestreift und an diesem einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise von etwaigen Zeugen werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Mehrere Pkw mutwillig beschädigt

An mindestens zehn Pkw haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bismarckstraße mutwillig den Fahrzeuglack zerkratzt und teils die Seitenspiegel abgetreten. Der hierdurch verursachte Sachschaden kann noch nicht abschließend bewertet werden, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder weitere Betroffene werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Brand - Zeugen gesucht

Nach einem Brand im Außenbereich eines Mehrfamilienkomplexes am Samstagabend in der Georgstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Gegen 22.45 Uhr waren an der Warenanlieferung einer Gewerberäumlichkeit im Erdgeschoss Gegenstände, unter anderem ein Gabelstapler und Paletten in Flammen aufgegangen. Durch das Feuer wurden die Fassade, eine Glasüberdachung sowie diverse Fenster und Rollläden in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Bewohner mussten kurzfristig evakuiert werden, konnten aber nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte wieder zurück ins Gebäude. Eine Person klagte über Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Darüber hinaus wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlung aufgenommen. Im Rahmen dieser soll geklärt werden, ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ebenfalls wird geprüft, ob eventuell ein Zusammenhang zu den vergangenen Bränden im Bereich der Georg- und der Lindauerstraße besteht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Rasenmäher entwendet

Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Woche einen Rasenmäher aus einem Schrebergarten in der Zeppelinstraße entwendet. Die Täter gelangten über den Zaun auf das private Grundstück und entwendeten den Mäher aus einem Gartenschuppen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum Verbleib des Benzinrasenmähers des Herstellers "Wolff".

Friedrichshafen

Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Bodenseestraße sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür gelangten die Einbrecher in das Innere des Markts und entwendeten dort Zigaretten und Bargeld. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die Verdächtiges im Bereich des Getränkemarkts beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann beleidigt Polizeibeamten

Offenbar die reine Präsenz der Polizei hat einen 44-Jährigen am Samstag kurz nach 22 Uhr derart in Rage gebracht, dass er einen Polizeibeamten lauthals beleidigt hat. Aufgrund von Ruhestörungen und Streitigkeiten waren mehrere Polizeistreifen zum Bahnhofsplatz beordert worden. Der bis zu diesem Zeitpunkt unbeteiligte 44-Jährige regte sich besonders über das Erscheinen eines Beamten derart auf, dass er sich zu mehreren lautstarken Beleidigungen und Provokationen gegenüber dem Polizisten hinreißen ließ. Der alkoholisierte 44-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Meckenbeuren

Polizei sucht zu Vorfällen Zeugen und Geschädigte

Der Polizeiposten Meckenbeuren hat Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen eingeleitet, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Festzelt in der Eugen-Bolz-Straße in Brochenzell Security-Mitarbeiter bedroht und beleidigt hat. Zuvor war eine Gruppe junger Frauen auf den Sicherheitsdienst zugegangen, die von dem 39-Jährigen belästigt worden sein soll. Ein weiterer bislang unbekannter Mann soll zudem von dem alkoholisierten Tatverdächtigen in den Rücken geschlagen worden sein. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem 39-Jährigen einen Platzverweis und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Die Ermittler bitten darüber hinaus Zeugen und Geschädigte weiterer Taten, insbesondere die Gruppe junger Frauen und das unbekannte Opfer des Schlags in den Rücken, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Tettnang

Verletzter bedroht Klinikpersonal

Ein 39-Jähriger, der am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr mit Gesichtsverletzungen im Klinikum behandelt werden sollte, muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der alkoholisierte Mann wurde mit Verletzungen im Gesicht von einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt die Wunden behandeln wollte. Damit war der 39-Jährige jedoch nicht einverstanden, nahm eine chirurgische Schere an sich und bedrohte damit den Arzt. Eine Polizeistreife konnte den aggressiven 39-Jährigen in Gewahrsam nehmen, das Klinikpersonal blieb unverletzt. Der Mann musste den Rest des Tages in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Die Ermittlungen der Beamten zur Herkunft seiner Verletzungen dauern derzeit an. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der 39-Jährige zuvor in eine Schlägerei geraten war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell