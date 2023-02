Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Einsatz nach vermeintlichem Gefahrgutunfall

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Zu einem möglichen Gefahrgutunfall wurden die Feuerwehr und die Polizei heute gegen 7.45 Uhr an den Sipplinger Berg alarmiert. Der Fahrer eines mit flüssigem Sauerstoff beladenen Tank-Lkw hatte sich bei der Anlieferung des Gefahrstoffs zur Bodensee-Wasserversorgung (BWV) auf sein Navigationsgerät verlassen. Aufgrund eines offensichtlich in den Navigationsdaten bestehenden Fehlers führte ihn das Gerät in einen Waldweg zwischen den Sielmann-Weihern und dem Gelände der BWV. Obwohl am Beginn des geschotterten Wegs mittels eines Hinweisschildes explizit auf die fehlerhafte Routenführung von Navis hingewiesen wird, befuhr der Mann mit seinem Lkw die Strecke mehrere hundert Meter weit, bevor ihm Zweifel kamen und er zurücksetzte. Beim Rückwärtsfahren geriet der Sattelzug dabei mit der rechten Seite ins unbefestigte und leicht abschüssige Bankett, fuhr sich dort fest und drohte umzustürzen. Durch die Feuerwehr wurde in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der BWV der Lkw zunächst gegen ein weiteres Absacken gesichert. In Absprache mit einer hinzugezogenen Bergungsfirma soll zunächst der Inhalt des Tankaufliegers in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden, bevor mit dem Aufrichten des festgefahrenen Lkw begonnen wird. Bislang ist nichts von dem als Gefahrstoff klassifizierten Sauerstoff aus dem unbeschädigten Tankauflieger ausgetreten. Die Bergungsmaßnahmen dürften die nächsten Stunden andauern, aufgrund der abgelegenen Lage bestehen aktuell keine Verkehrsbeeinträchtigungen und auch keine Gefahr für die Bevölkerung. Ob an dem Lkw Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

