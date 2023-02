PP Ravensburg: 10-Jähriger aus Kinderheim abgängig - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Beim Gassi gehen mit Messer bedroht Am Bahnhaltepunkt in Kluftern kam es am frühen Samstagabend gegen ca. 19:18 Uhr zu einer räuberischen Erpressung mittels Messer zum Nachteil eines 43-Jährigen. Der 43-Jährige ging mit einem Hund Gassi und begegnete hier einer bislang unbekannten männlichen Person. Der Unbekannte bedrohte den 43-Jährigen und forderte unter Vorhalt eines Messers ...

mehr