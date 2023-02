Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Beim Gassi gehen mit Messer bedroht

Am Bahnhaltepunkt in Kluftern kam es am frühen Samstagabend gegen ca. 19:18 Uhr zu einer räuberischen Erpressung mittels Messer zum Nachteil eines 43-Jährigen. Der 43-Jährige ging mit einem Hund Gassi und begegnete hier einer bislang unbekannten männlichen Person. Der Unbekannte bedrohte den 43-Jährigen und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Da das Opfer kein Bargeld mit sich führte, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 43-Jährige suchte einen Bekannten im Nahbereich auf, welcher die Polizei verständigte. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet die Bevölkerung unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum Täter. Dieser soll etwa 15-18 Jahre alt, 170 cm groß und schlanker Statur sein. Der Tatverdächtige hatte einen Oberlippenbart, schwarze glatte Haare und wurde mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Auffällig soll bei dem Unbekannten eine auffallend schmale Gesichtsform sein. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer auffälligen weißen Aufschrift mit roten Kordeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell